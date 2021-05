10e Concours jeunes solistes : les résultats seront dévoilés dans la semaine du 7 juin

Les résultats du 10e Concours jeunes solistes organisé par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) seront dévoilés au cours de la semaine du 7 juin.

Cette année, ce sont 568 élèves de la 3e à la 6e année du primaire sur le territoire qui ont présenté leurs prestations de façon virtuelle à leur enseignant de musique. Chacun a ainsi remis une vidéo d’une pièce de leur choix dans les catégories « instrument », « chant » ou « cours privé ».

Tous les enseignants de musique du CSSBE écouteront les prestations le 4 juin prochain et détermineront les gagnants dans chacune des trois catégories.

Les organisatrices du concours, Véronique Lambert et Sarah Cliche, se réjouissent de constater que cet événement reste aussi populaire auprès des jeunes et soulignent particulièrement le taux de participation pour l’édition 2021.

Une nouveauté a été initiée cette année, un certificat « Coup de cœur Desjardins » qui sera remis à un des 568 participants.

« Bien que les élèves aient dû passer plus de temps à la maison cette dernière année, nous avons remarqué que plusieurs d’entre eux ont développé un intérêt pour la musique et se sont lancés dans l’autoapprentissage d’un instrument. Nous sommes heureuses de découvrir leur talent et nous les félicitons de relever ce défi de taille », de souligner les organisatrices.