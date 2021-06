Les Dimanches musicaux de retour dès le 27 juin

La Corporation de conservation du patrimoine de Saint-Simon-les-Mines vient d'annoncer une programmation diversifiée pour le retour cet été des Dimanches musicaux à l’église Saint-Paul de Cumberland Mills.

La saison débute le 27 juin avec Sabin Jacques et Rachel Aucoin qui forment un duo en musique comme dans la vie depuis 1999, amènent les spectateurs ailleurs, quelque part entre la soirée de danse et le grand concert classique.

Le 4 juillet, Harold Gilbert, artiste multidisciplinaire bien connu dans la région, s’amène à l’église St-Paul pour partager un peu de sa passion pour les choses ancestrales et les légendes.

Le 11 juillet, Mario Jacques et Julie Nolet présenteront Une guitare une voix, un spectacle acoustique avec chansons populaires.

Le dimanche 18 juillet, au tour du Live Blend and Friends, groupe composé de Carine Poulin (voix), Robert Fournier (voix et guitare) et Marcel Grenier (guitare), de faire vibrer l’église St-Paul avec des arrangements folks de différentes pièces connues. Ils seront accompagnés de Michel Perreault aux percussions, de Pierre Côté à la basse et de Audrey Cloutier au violon.

Le 25 juillet, le site accueillera Mélodie, un groupe de jazz, composé de Jessica Gerardi (voix), Sébastien Gerardi et Éric Lavergne (guitare), Serge Sokolski (clarinette) et Yannick Breton (violon). Mélodie, c’est la réunion improbable de 3 générations. De la musique swing en français à mettre dans toutes les oreilles.

Isabelle Morin et Sylvain Grenier, deux personnes unies tant par une histoire d’amour que par une passion commune par la musique, forment le duo Lovely. Le 8 août, ils proposeront des émotions de bien-être, de réconfort et de joie par le biais de mélodies acoustiques d’un répertoire populaire.

Le 15 août, le duo Sartigan, formé par Geneviève Morin et Samuel Gagnon-Thibodeau, présente En temps et lieux, un spectacle aux couleurs nomades et voyageuses.

La saison des Dimanches musicaux se termine le 29 août avec Les classiques de l’opéra. Nous passerons assurément un beau moment en redécouvrant les grands succès de l’opéra et de l’opérette. Les détails concernant les interprètes et les musiciens seront connus plus tard.

Les billets en vente auprès des artistes ou en écrivant à [email protected] Comme par le passé, les spectacles se déroulent de 11 h à midi.