Trois expositions estivales au Moulin La Lorraine

Le Moulin La Lorraine de Lac-Etchemin accueille trois nouvelles expositions pour l'été qui permettront au public d’admirer le travail de sept artistes émérites, de découvrir les œuvres d’une peintre de la relève et enfin, de se laisser toucher par les créations d’adultes aux prises avec des difficultés fonctionnelles sur le plan social, intellectuel ou physique.

Avec l’exposition Passages et traces, les visiteurs pourront apprécier le travail d’artistes québécois chevronnés à travers 27 œuvres inspirées des traces, signes ou empreintes laissées par le passage de la vie et du temps.

Dans ce groupe en parfaite symbiose, chaque artiste exprime sa vision par un langage visuel personnel en exploitant la peinture, l’estampe, le dessin, la photographie ou les techniques mixtes. André Bécot, Lucienne Cornet, Viviane Gruais, Gabriel Lalonde, Odette Théberge, Francine Vernac et la regrettée Jacinthe Lagueux composent ce collectif contemporain qui occupera le hall du Moulin et la Salle des Courroies jusqu’au 12 septembre prochain.

À la Salle Pierre-Beaudoin, Anne-Marie Aubé propose 17 œuvres peintes sous le titre Dans un paysage que l’on s’imagine. Principalement constituée de grands formats, cette exposition est une invitation à libérer l’imaginaire et à s’imprégner d’abstractions toutes en nuances, lumineuses et poétiques où tout peut exister. À voir jusqu’au 5 septembre. Mentionnons que Anne-Marie Aubé a été récipiendaire d’une bourse d’excellence pour la relève offerte par le Moulin La Lorraine en 2019 dans le cadre du concours d’œuvre d’art du Musée Marius-Barbeau.

Enfin, issues d’un projet interdisciplinaire et réalisé par des adultes en intégration sociale, l’exposition collective Blé d’or va émouvoir les visiteurs par son dynamisme et sa cohérence. Dans cette exposition inspirée des moulins, l’artiste et enseignante Julie Boutin a su faire germer la créativité des participants de façon remarquable avec la collaboration de Geneviève Duong, artiste en danse et chorégraphe. Au Café du Patrimoine jusqu’au 29 août.

Le centre culturel Le Moulin La Lorraine est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 17 h. Il est recommandé de réserver pour les visites. L’accès au jardin et au sous-bois poétique est libre et gratuit.