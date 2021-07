Les messes des artistes en Beauce sont de retour

Les messes des artistes en Beauce seront de retour pour une 21e année, après un arrêt forcé en raison de la pandémie de COVID-19.

La première débutera ce dimanche 4 juillet à 9 h — avec un prélude des artistes à 8 h 50, à l’Église de Sainte-Hénédine.

Des artistes de cette paroisse seront les invités, dont Rachelle Thibodeau, soprano et instigatrice de ces messes ainsi que Patrice Royer au saxophone. Ils seront accompagnés pour l’occasion par Josée Tardif, pianiste et organiste. Les autres dates des prestations pour Sainte-Hénédine seront les 18 juillet et 15 août alors que les artistes qui participeront restent à confirmer.

Pour l’Église de Sainte-Marguerite, une célébration avec des artistes aura lieu le 11 juillet à 9 h avec Myriam Boutin, soprano et Marc-André Marquis à l’orgue, deux artistes de la région de Québec.

Pour l’Église de Sainte-Marie, elle accueillera ses artistes les 22, 29 août et 5 septembre à 10 h 30 avec à l’orgue, le titulaire des grands orgues de Sainte-Marie, Dominique Gagnon. Les autres artistes en présence restent à confirmer.

Les responsables invitent la population à venir entendre ces artistes de talent qui se partagent l’animation de ces messes qui sont très attendues par les mélomanes en cette période estivale. Pour plus d’information, vous pouvez contacter les responsables au 418 935-7116 ou encore au 418 386-2969.