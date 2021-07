Exposition de photos « Nature en chapelle »

Le Domaine Taschereau – Parc nature de Sainte-Marie présentera du 10 juillet au 10 septembre une exposition de photographies intitulée Nature en chapelle: biodiversité et écosystèmes.

Cette exposition aura lieu dans le magnifique cadre de la Chapelle Sainte-Anne, située sur le site du domaine.

C’est grâce à l’implication d’une dizaine de photographes amateurs et professionnels, de la Beauce, de la Rive-sud de Québec et de la Ville de Québec, tous passionnés de nature et fervents admirateurs du Parc nature, que cette exposition est devenue possible.

Il s'agit de Rolland Bouffard, Ghislaine Crête, Louise Daigle, Jean-Marie Fecteau, Patrick Grondin, Mélanie Jean, Vital Kenny, Yoland Laflamme, Marcel Tremblay et Hélène Moore.

Les photographies font bien sûr état de la biodiversité et des écosystèmes qui sont présents au parc.

C'est le 10 juillet à 13 h que s'effectueront le vernissage et l'ouverture officielle de cette exposition qui sera accessible gratuitement au public du mardi au dimanche de 10 h à 16 h et ce, jusqu’au 10 septembre.

Un prix Coup de cœur, décerné par le public, sera remis par les organisateurs à la fin de l'exposition.