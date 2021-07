Un nouveau projet pour Alex et David

Alex et David, couple emblématique de la dernière saison de L'amour est dans le pré, viennent de réalisé leur premier gros projet ensemble en achetant un chalet locatif.

En préparation depuis le mois d'avril, les deux hommes ont annoncé la nouvelle sur leurs réseaux sociaux le 1er juillet. Le frère d'Alex, Yan, et sa conjointe font également partie de l'aventure.

« On avait vraiment envie de pouvoir vous accueillir dans une petite partie de notre vie, faire découvrir un coin de pays extraordinaire, mais surtout, réaliser ce projet ensemble! », a indiqué David Desmarais dans sa publication. Facebook.

Il a également indiqué combien il était heureux d'avoir travaillé pendant près de trois mois sur ce dossier avec sa moitié. « On est complémentaire, on se fait confiance et on se donne le droit de douter parfois, mais au moins, on le fait ensemble ! »

Le Chalet de la Petite Ourse peut accueillir six personnes et dispose d'un spa en extérieur. Situé à Baie-Saint-Paul, dans le Charlevoix, il est au milieu des bois avec vue sur le fleuve.