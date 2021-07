Un mini Festival de l'épi du 19 au 21 août

Le Festival de l'épi revient cette année en version « mini » du 19 au 21 août à Scott, d'après ce qui a été annoncé par les membres du comité organisateur hier.

Cette formule allégée n'aura ni chapiteau ni jeu gonflable, mais d'autres activités seront proposées aux festivaliers afin de rendre l'événement tout aussi convivial que par le passé.

Le jeudi 19 août sur le perron de l’ancienne église de Scott, le chansonnier Denis Lehoux ouvrira officiellement les festivités. Une cantine sera présente sur place.

Après le 5 à 7, les détenteurs de billets se dirigeront à l'intérieur de l’église pour le spectacle d’humour mettant en vedette Jean-Thomas Jobin et Réal Béland. Les billets sont d'ailleurs en vente depuis mercredi sur lepointdevente.com entre 20 $ et 40 $ selon la zone choisie. Les participants peuvent aussi se rendre sur le site internet du Festival pour consulter le plan de salle et les tarifs. Les places sont très limitées. Seules les personnes ayant réservé leurs billets pourront se présenter aux rencontres.

Le vendredi 20 août, sur le terrain de soccer, le service des Loisirs de la Municipalité de Scott organise gratuitement la 2e édition de la soirée cinéma plein air et feux d’artifice. Le film débutera à la tombée de la nuit (entre 20h et 20h30). Les participants peuvent arriver avant pour s’installer et doivent apporter leur chaise de camping ou leur couverte, il y aura une section pour les chaises et une autre pour les gens assis par terre, pour que tout le monde puisse bien voir.

Le samedi 21 août, le festival déménage sur le terrain du Centre Atkinson. Les festivaliers sont attendus à partir de 14h sur la terrasse pour écouter les chansonniers. Dès 21h, c’est le cover band iRock qui s’emparera de la scène extérieure.

Pour respecter les consignes de la santé publique et puisque les places sont limitées à 500, les gens doivent réserver leur place pour l’après-midi et la soirée. Les billets sont en vente actuellement sur le pointdevente.com au coût de 5 $ pour l’après-midi et 15 $ pour toute la journée.

