Suzanne Giroux: l'art de la vidéo pour montrer le beau

Voir la galerie de photos

Il fût une époque, durant sa formation, où l'artiste en arts visuels, Suzanne Giroux, s'était faire dire, le plus sérieusement du monde, que dans le milieu créatif, il ne fallait pas utiliser le qualificatif de beau pour marquer son appréciation d'une oeuvre.

Il n'en fallait pas plus pour que l'irréductible Beauceronne adopte exactement l'attitude contraire et en fasse presque sa devise de création. « Au début de ma carrière, je me suis dit que j'allais essayer de faire scandale et de faire quelque chose de beau! Et de l'assumer! », confie-t-elle dans une entrevue vidéo accordée à EnBeauce.com.

Celle qui a fondé le département d'Arts visuels du Cégep Beauce-Appalaches, a pris, voilà plusieurs années, la voie de la vidéo, maintenant numérique, pour canaliser son énergie imaginaire.

« J'aime les machines. Entendre le ronron d'un projecteur vidéo, c'est un bonheur pour moi. Ça me calme. »

La Georgienne est reconnue pour ses vidéos-peintures de modèles vivants inspirées des grandes Vénus de l’histoire de l’art, pour sa série Giverny le temps mauve et pour sa célèbre découverte d’un corps humain en pivotant le sourire de la Joconde de 90 degrés et dévoilée à la FIAC de Paris.

Elle a eu des expositions solos entre autres, au Musée d’art contemporain de Montréal, au Musée national des beaux-arts du Québec, au Museum of Contemporary Art de Cleveland, au 49TH Parallel de New York et au NSU Art Museum Fort Lauderdale.

Suzanne Giroux possède aussi un MBA de l’Université Laval, un D.E.A. en Sciences de l’Art de l’Université Panthéon-Sorbonne Paris 1, une Maîtrise en Histoire de l’art de l’Université de Montréal et un Baccalauréat en Arts Plastiques de l’Université d’Ottawa. Elle a enseigné à l’UQAM, à l’Université Concordia et à l’Université d’Ottawa.

Elle est revenue en Beauce voilà plusieurs années et travaille à partir de sa résidence de campagne à Saint-Georges qu'elle a baptisé le Sanctuaire écologique de l’Étang mauve engagée dans la protection de l’environnement.

Jardin Lumière de la Nuit

Depuis le 8 juillet, Suzanne Giroux présente sa toute dernière création au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, une exposition extérieure de projections nocturnes intitulée Jardin Lumière de la Nuit.

Ainsi, à la tombée du jour cette production monumentale et immersive, dont les matériaux sont la lumière et la noirceur de la nuit, germe sur le mur du Vieux hangar du musée et dans le stationnement. Un étang de nénuphars y prend sa source lumineuse et s’écoule au sol pour devenir un environnement envoûtant. Une oeuvre inspirée des jardins du peintre Claude Monet, où Suzanne Giroux a effectué, au fil des ans, plusieurs pèlerinages. Et aussi de son propre étang du Sanctuaire.

« Ce tableau a été créé pour faire vivre aux visiteurs une expérience immersive extérieure au corps et une expérience immersive intérieure à l’âme. Une œuvre de passage qui fait corps avec la danse infinie des opposés, entre la nuit et le jour, entre les Ténèbres et la Lumière. En cette nuit noire de l’âme que symbolise la pandémie mondiale, cette œuvre se veut un espace pour reprendre notre souffle », explique l'artiste beauceronne qui y a travaillé pendant deux ans.

Alors, si par un beau soir — ou une belle nuit, vous avez le goût de vous plonger dans une approche particulière de manifestation de l'art pour vous ressourcer l'âme, rendez-vous simplement dans le stationnement du Musée Marius-Barbeau à la tombée du jour. L'oeuvre vivante se manifestera jusqu'au lever du jour. J'ai entendu dire que c'était...beau!

Totalement gratuit, projection tous les soirs jusqu'au 15 août.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec l'artiste en arts visuels, Suzanne Giroux.