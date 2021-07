Les Mardis en musique de retour en août

La Ville de Beauceville récidive une fois de plus avec les populaires Mardis en musique durant tout le mois d’août.

Pour une 4e saison, ceux-ci auront lieu sous le débarcadère de la Polyvalente Saint-François à compter de 19 h.

Quatre prestations sont annoncées. La première le 3 août qui mettra en vedette un groupe de style rock/punk, The Barkers. Puis, place au duo folk Steven et Steeven le 10 août. Ensuite, et Chantal Leclair le 24. Ces trois derniers feront des interprétations de musique populaire.

Notez qu'en première partie de chaque spectacle, l’équipe de la Vie communautaire de la Ville de Beauceville fera découvrir un artiste de la relève ou un artiste du milieu des arts.

Les spectatrices et spectateurs doivent apporter leurs chaises pour assister aux spectacles qui sont gratuits. Beau temps, mauvais temps, les spectacles auront lieu à l’abri des sautes d’humeur de Dame Nature.

Les consignes de la santé publique seront appliquées sur les lieux.