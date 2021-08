Artistes recherchés pour offrir des ateliers culturels dans les écoles

Les MRC de Beauce-Sartigan, de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche, en partenariat avec le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), sont à la recherche d'artistes pour compléter leur répertoire.

En effet, ensemble ils ont lancé la nouvelle section intitulée « Offre culturelle dans les écoles » sur le site de Culture Beauce qui a pour objectif de répertorier les artistes et les ressources culturelles d’ici pour les mettre en contact les différents intervenants scolaires du CSSBE (services de garde, écoles primaires et secondaires). Cela afin d'augmenter la place de la culture dans les écoles et stimuler l’intérêt des jeunes envers celle-ci.

Ce partenariat vise également à donner une plus grande visibilité aux artistes beaucerons souhaitant proposer des ateliers culturels dans le milieu scolaire.

Autrement dit, les intervenants scolaires pourront repérer rapidement les ateliers culturels disponibles sur le territoire pour en offrir dans les écoles.

Pour favoriser le maillage et soutenir la réalisation de projets culturels dans les écoles, les MRC et le CSSBE organiseront des rencontres chaque année pour présenter l’offre culturelle aux intervenants scolaires concernés.

Inscription jusqu’au lundi 6 septembre 2021

Les trois MRC de la Beauce sollicitent les artistes et les organismes culturels qui souhaitent offrir des ateliers parascolaires dans les écoles du CSSBE à s’inscrire gratuitement au répertoire, d’ici le 6 septembre 2021.

Pour ceux et celles qui détiennent déjà une fiche d’inscription, il suffit de mettre à jour la section de l’offre culturelle pour les écoles.

Les artistes et les organismes pourront y préciser la clientèle visée (primaire ou secondaire) ainsi que les disciplines enseignées (arts visuels, artisanat, muséologie, arts de la scène, littérature, patrimoine, métiers d’art), ce qui facilitera les recherches pour les intervenants scolaires.

SUR LES PHOTOS : Atelier de terre glaise réalisé par des enfants de Saint-Ephrem avec l’artiste Paul Duval. Gracieuseté de la municipalité de Saint-Ephrem.