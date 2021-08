Le Festival du film de Saint-Séverin est de nouveau reporté

Les cinéphiles, qui avaient l'habitude de démarrer leur automne en fréquentant le Festival du film de Saint-Séverin, devront attendre jusqu'à l'an prochain, puisque l'événement vient d'être reporté pour une deuxième année de suite en raison de la pandémie de COVID-19.

Malgré les ajustements apportés par le gouvernement pour la tenue des festivals, la capacité d’accueil de l’église de l'endroit ne permet pas de répondre aux exigences de la Santé publique, donc de recevoir un nombre suffisant de spectateurs qui offrirait un minimum de rentabilité, a expliqué le président sortant de l'organisme, Richard Lapointe, lors d'un entretien téléphonique avec EnBeauce.com.

« Ensuite, il devenait de plus en plus problématique d’obtenir certaines licences de projection et de recevoir des invités. Comme tout un chacun sait, les gens du cinéma ont des agendas dont la gestion est compliquée, pour ne pas dire complexe », a-t-il fait remarquer.

Tout ceci, alors que le festival vient de changer de nom, de se donner un nouveau logo et de se nommer une nouvelle présidente!

En effet, il faudra dorénavant parler du Festifilm de la Beauce à Saint-Séverin. « Avec les années, notre événement a élargi sa programmation, qui comprenait plus que la projection de films, ainsi qu'une participation et une organisation très importante de la région, si bien que nous avons cru bon d'effectuer ce changement d'appellation », d'expliquer M. Lapointe.

Et ce dernier, après 14 ans au conseil d'administration, a cédé son poste de président à l'artiste sculpteure Michèle Giguère.

Le changement de nom a appelé du même coup une nouvelle signature graphique où on aperçoit la tête du « Cheval à Méo » — cette sculpture gigantesque d’art populaire installée au cœur du village — portant le béret d'artiste.

Le conseil d’administration du Festifilm de la Beauce désire tout de même conserver la flamme bien vivante et songe à organiser une activité extérieure vers la mi-septembre. « Nous sommes en réflexion afin d'offrir une occasion de célébrer notre cinéma de façon festive », a conclu Richard Lapointe.