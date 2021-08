Suzanne Giroux sera au Musée Marius-Barbeau le 12 août pour parler de son oeuvre

Le Musée Marius-Barbeau organise l'événement Nocturne avec Suzanne Giroux qui se tiendra le jeudi 12 août prochain à compter de 20 h 45, en présence de l'artiste et de quelques dignitaires.



À l'occasion des derniers jours de la présentation de cette œuvre nocturne extérieure, monumentale et immersive, l'artiste sera présente pour parler de ce travail.

Rappelons que ce Jardin Lumière de la Nuit est présenté tous les soirs, à partir de 21 h et pour toute la nuit, jusqu'au dimanche 15 août.



Jardin Lumière de la Nuit est une création ayant bénéficié du support du programme de création d'œuvres de la Société des arts technologiques (SAT). Sa création a été rendue possible grâce à l’appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec et la participation de Solotech.