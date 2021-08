Un « boysband » pour Pierre-Hervé Goulet

Les Maryann, tel est le nom d'un nouveau trio musical québécois qui vient de voir le jour avec, parmi ses membres, le barde beaucevillois Pierre-Hervé Goulet.

Ce dernier, un auteur-compositeur folk, a formé ce « boysband » pop avec deux autres acolytes de sphères musicales complètement différentes.

D'abord Dominic Pelletier, un chanteur rock du groupe Caravane, compte des collaborations et des projets avec Jesse Mac Cormack, New Bleach, Sudden Waves et Millimetrik.

Le troisième larron est Samuel Wagner, membre du groupe indie Harfang et de la formation électro Floes.

D'ailleurs, Les Maryann viennent d'annoncer sur leur compte Instagram que leur premier single, Mireille, sortira le 20 août.

Notons, pour les intéressés, que Pierre-Hervé Goulet se produira en spectacle en après-midi du samedi 14 août, dans la cour extérieure de l'Hôtel Château Laurier de Québec.