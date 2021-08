Les Djinns Toniques au piano urbain ce soir

Les Djinns Toniques seront en spectacle ce soir, du jeudi 12 août, au piano urbain de Saint-Georges.

Le groupe, composé de François Provost, Étienne Quirion, Mathieu Deblois et Émile Lapointe, reprendra des titres populaires d’hier à aujourd’hui.

Le spectacle, entièrement gratuit, est présenté par la Compagnie du Shack. Il commencera à 19 h.

« On a bien hâte de partager notre musique avec les gens de Saint-Georges. Le but c'est d'avoir du fun, car pour nous on fait ça pour le fun. On est quatre grands amis qui prennent énormément de plaisir à jouer ensemble et on veut partager ce plaisir avec les gens de Saint-Georges et des alentours », a précisé François Provost, lead guitarist du groupe.

Le piano urbain de Saint-Georges est situé sur la promenade Redmond, à l'intersection de la 116e rue.