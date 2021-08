Le Village Beauceron, en partenariat avec la MRC des Etchemins, tiendra la journée « À la découverte des arts et de la culture… en plein air! » qui aura lieu ce samedi 21 août.

La journée se déroulera sur le site du Village Beauceron, plus précisément à la nouvelle halte routière du 3815, 8e rue à Saint-Prosper. Les activités débuteront à 10 h et se termineront à 16 h.

Les visiteurs auront l’occasion de rencontrer plus de douze exposants, provenant du Marché Fermier des Etchemins, entre 10 h et 13 h. De plus, Patrick Maranda sera sur place afin de faire de la caricature et Aurélien Biet animera des ateliers de « stone balancing ».

Finalement, les sœurs Maheux livreront une prestation musicale sur l’heure du dîner. Il sera également possible de visiter le Village entre 10 h et 16 h. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Village Beauceron au 418-594-8135, poste 229, ou par courriel à l’adresse [email protected]

La municipalité de Saint-Prosper tient à remercier la MRC des Etchemins qui, grâce à son appui financier, permet la réalisation de ce projet dans le cadre de l'entente de développement culturel du gouvernement du Québec.