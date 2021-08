René Turgeon sortira son album « Mélodies Country » le 3 septembre

Le chanteur René Turgeon, originaire de Saint-Narcisse de Beaurivage, sortira son nouvel album « Mélodies Country » le 3 septembre prochain.

Dans cet album, l'artiste interprète notamment une chanson offerte par le défunt Georges Hamel.

On y retrouve également « Viens t’asseoir près de moi si tu m’aimes » du Soldat Lebrun, qui est déjà disponible sur internet.

« Mon grand-père et ma grand-mère paternelle la chantaient très souvent. J’ai voulu faire revivre cette magnifique chanson pour tous nos aînés et leurs familles qui malheureusement ne retrouvent plus cette pièce à nulle part autre que dans leurs souvenirs. Malheureusement, mes grands-parents sont décédés, mais j’espère que de là-haut ils entendront toutes ces belles mélodies country », a-t-il témoigné dans une publication sur sa page Facebook.