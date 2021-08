Marie-Esther Poulin reprend le flambeau à l’École de théâtre Carosol en Scène

L’École de théâtre Carosol en Scène change de mains et devient l’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther, du nom de la nouvelle propriétaire Marie-Esther Poulin, pour continuer de proposer des cours aux enfants, aux adolescents et aux adultes.

Cette reprise de flambeau est dû au changement de carrière de la créatrice de l'établissement ouvert il y a près de dix ans, Caroline Audet. Cette dernière s’est dit « heureuse et rassurée » de savoir que son entreprise va continuer avec Marie-Esther « une enseignante passionnée et attentionnée tant auprès des enfants que des adultes » avec qui elle a d’ailleurs démarré la 1ère cohorte de théâtre pour adultes à l’automne 2019.

Marie-Esther Poulin, professeure de théâtre, littérature et création au Cégep Beauce-Appalaches depuis 32 ans et artiste multidisciplinaire membre fondatrice de l’OBNL artistique EXEcentrer, vient donc d’acquérir l’entreprise de Mme Audet au sein de laquelle elle enseignait déjà le théâtre depuis 2019.

« C’est pour moi un honneur de continuer cette merveilleuse aventure théâtrale fondée par Caroline Audet et Solange Thibodeau, deux grandes femmes de théâtre de la région auxquelles je viens ajouter ma passion », de dire Mme Poulin qui est connue pour son engagement socioculturel en Beauce. Avec 35 ans de théâtre comme professeure, comédienne, metteure en scène et autrice puisqu’elle a aussi publié, à ce jour, deux pièces de théâtre avec sa collègue théâtrale de la Troupe des Deux Marie, Marie-

Andrée Quirion, Marie-Esther Poulin dirige maintenant l’École de théâtre beauceronne.

Sessions d'automne 2021

La session d’automne 2021 débutera dans la semaine du 27 septembre et ce, pour 10 semaines pour les enfants et 11 semaines pour les adolescents et les adultes.

Sous forme d’ateliers divers et de répétitions d’une pièce de théâtre, les cours culmineront avec un spectacle théâtral présenté le samedi 4 décembre 2021. Laurie Poulin, déjà à l’emploi de Carosol en Scène, continuera à donner les cours du samedi aux enfants (3 groupes dont un pour les 5-7 ans, un pour les 8-10 ans et un pour les 10-12 ans) et Marie-Esther sera à la barre des cours aux adolescents ainsi qu’aux adultes en soirée la semaine.

Avec un total record de 275 élèves à sa dernière session en 2020, soit avant la pandémie de Covid-19, l'école continuera ses activités selon la même formule, les mêmes tarifs compétitifs, les mêmes valeurs de respect et de créativité ainsi que la même mission ludique que celle établie lors de sa fondation.

« Le théâtre opère des petits miracles auprès des enfants et des adultes », de rappeler mesdames Audet et Poulin qui ont vu, au cours de leur carrière, « des timides ouvrir leurs ailes, des hyperactifs canaliser leur énergie et surtout des gens heureux avec des étoiles dans les yeux partager la même passion que nous. »

À ce propos, la période d’inscription commencera sous peu.

Dans les écoles

De plus, l’École de Théâtre Carosol & Marie-Esther continuera son offre de service dans les écoles secondaires et primaires de la région par le biais des services de garde et des services socioculturelles.

D’ailleurs, quelques polyvalentes ont déjà contacté Mme Poulin pour offrir des cours de théâtre à leurs élèves. « Cependant, je ne pourrai pas donner de cours dans les écoles primaires à l’automne 2021 puisque je suis encore professeure à temps complet au Cégep Beauce-Appalaches. Mais … puisque je prendrai ma retraite de l’enseignement collégial en décembre, je pourrai me consacrer entièrement à ma passion et à ma nouvelle entreprise dès janvier 2022 en reprenant aussi les cours de théâtre dans les écoles primaires de la Beauce! », de spécifier Mme Poulin.

De nouveaux locaux

Enfin, l'organisme opérera dans de tout nouveaux locaux, soit au local de la Vieille Âme situé au 437 6e Avenue N à Saint-Georges pour les cours du samedi et au local de l’Atelier Joual Vert situé au 2 e étage du 11780 1ᴱ Avenue à Saint-Georges pour les cours des adolescents et des adultes en semaine.

« Grâce à l’esprit communautaire et entrepreneuriale d'Annick Vachon de la Vieille Âme et de Johanne Maheux et Julie Morin de l’Atelier Joual Vert, nous serons maintenant dans un lieu plus central que dans nos anciens locaux », ajoute Mme Poulin.