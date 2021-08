Marie-Andrée Poulin pose son micro après 17 ans

Voir la galerie de photos

Ce matin, Marie-Andrée Poulin a officiellement offert son dernier moment de télévision, lors de l’émission Salut Bonjour. La journaliste après une longue carrière dans les médias a décidé qu’il était temps de revenir à ses premières amours, l’enseignement.

Marie-Andrée tenait à ce que les Beaucerons soit dans les premiers à recevoir cette nouvelle. C’est pour cela qu’EnBeauce.com a eu la chance de s’entretenir avec elle sur ce changement de cap.

Une remise en question

En plus d’être dans le téléviseur des gens, Mme Poulin est maman d’une jeune fille et c’est en grande partie pour sa famille qu’elle a pris la décision de changer sa vie professionnelle.

« C’est sûr que ça fait 17 ans que je suis dans les médias, 10 ans à TVA et LCN, j’avais envie d’un petit changement avec cet horaire-là »

Depuis 9 ans, elle se lève à 3 h le matin tous les samedi et dimanche pour faire l’émission, le Québec Matin Week-End, en plus de devoir couvrir les spectacles en soirée et les évènements en journée. Le déficit de sommeil se fait sentir.

L’enseignement, un retour aux sources

Peu de gens le savent, mais bien avant de se trouver devant la caméra, Marie-Andrée a enseigné à l’école à Saint-Gédéon, et puis à Québec. Par la suite, elle est partie à Montréal en 2004 où sa carrière a pris un tournant vers les médias. Pendant la pandémie, elle a offert son aide dans son école de quartier ayant plus de temps libre, et cela a rallumé sa flamme de transmettre ses connaissances aux enfants. L’ancienne journaliste fera du remplacement à partir de cet automne et espère avoir la chance d’avoir une classe dans un futur proche.

Se laisser porter

Marie-Andrée voit de manière optimiste ce bouleversement et ce changement important. Elle n’a pas peur de ce qui l'attend et se laisse tout simplement porter.

« Je vais où la vie veut que je sois, j’ai toujours fait confiance. Là, il y a une porte qui se ferme, mais toutes les fenêtres restent ouvertes. » finit-elle avec un sourire, cet entretien.

Pour en savoir plus, écoutez notre entrevue complète.

Courtoisie vidéo : TVA Nouvelles et LCN

