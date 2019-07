Marie-Andrée Poulin : la passion de la voile au féminin

Voir la galerie de photos

La journaliste culturelle, Marie-Andrée Poulin, native de Saint-Georges, nous a rencontrés au Vieux-Port de Montréal pour discuter de sa participation pour une deuxième année à la Coupe Femina qui en sera à sa sixième édition le 6 juillet prochain. Cette régate 100 % féminine et unique au Québec prendra le départ à la marina du Parc Nautique Lévy.

Une passion toute jeune

Nouvellement passionnée de la voile, Marie-Andrée est porte-parole de l’évènement encore une fois. Si elle pratique ce sport, c’est en grande partie grâce à son conjoint, Richard Petit, qui lui avait proposé de tenter l’expérience. Tous les deux ont suivi leurs formations pour finalement « sauter à pieds joints » dans la navigation.

D’ailleurs, c’est avec beaucoup de passion et d’énergie que la porte-parole, Mme Poulin, nous a présenté la Coupe Femina qui a été une vraie découverte pour elle l’année dernière.

« C’est vraiment un super beau rassemblement, c’est beau de voir toutes ces femmes-là qui sont réunies pour l’évènement qui est unique au Québec. »

Une régate qui prend de l’ampleur

Pour la sixième édition, plus de 180 participantes prendront le départ sur 30 bateaux à la hauteur de la marina de Lévis pour se diriger vers Cap-Rouge, et termineront dans la Baie de Beauport. Bien que les équipages soient formés de femmes de différents âges et expériences, ce qui les unit est le plaisir de naviguer.

« Il y a quelque chose de très positif de voir toutes ces femmes réunies, parce qu’on veut démocratiser la voile au féminin. On veut faire en sorte que ce milieu-là qui comme bien des milieux ou des domaines sont reconnus au départ comme étant masculins. Bien nous, on incite les femmes à prendre place et à oser! »

La future relève

Pour s’assurer d’une relève dans cette discipline, trois équipages composés de jeunes filles qui ont entre 15 et 17 ans prendront part à la régate. Elles ont été sélectionnées dans différentes écoles de la région de Québec pour être formées et pratiquer avant le grand jour. Ces participantes seront réparties sur les bateaux : Merlot II, Sao et Petit Pabos.

Une équipe derrière la Coupe

Marie-Andrée a souligné le travail important de l’investigatrice du projet, Michelle Cantin, qui est également présidente de l’école de voile Formation Nautique Québec à Lévis et toute son équipe.

« J’invite les gens qui sont à l’écoute et qui possède un bateau et que vous avez envie de mettre l’épaule à la roue, de joindre l’utile à l’agréable, à participer à ce bel évènement. »

Les premiers départs se feront le samedi 6 juillet, à partir de 9 h, à la marina du Parc Nautique Lévy. Vous pourrez observer le long du fleuve les participantes réunies pour vivre leur passion au féminin.