« Entre l’ombre et la lumière » au centre culturel Marie-Fitbzach pour l'automne

Le centre culturel Marie-Fitbzach (CCMF), à Saint-Georges, accueillera une nouvelle série d’expositions automnales sur le thème « Entre l’ombre et la lumière » à compter du jeudi 2 septembre à 12 h et jusqu’au 13 novembre.

Découvrez la programmation ci-dessous.

Paléomission – à la recherche du paresseux préhistorique

Une présentation du Musée Nature Sciences de Sherbrooke | Salle Louis-Jobin

- Les merveilles et les dangers de la plongée dans des caves;

- Les fossiles de paresseux préhistoriques découverts dans une cave submergée;

- Comment les scientifiques étudient des environnements anciens et les animaux disparus.

Les porteuses d’eau

Danielle Robinson – Saint-Joseph-de-Beauce | Salle des Artistes

Femmes et rivières ont des qualités comparables et veulent sensibiliser à l’importance de protéger l’or bleu. Leur intériorité se dévoile lorsque la lumière dessine leurs ombres sur terre et reflète, tel un miroir, leur beauté intrinsèque sur l’eau.

54 soleils

Gonza Meza – Gatineau | Salle des Découvertes

La rencontre de deux disciplines artistiques, cinéma et art visuel, entame un dialogue entre formes mouvantes sur pellicule et traits immobiles sur papier. L’œuvre cinématographique prête son esthétique et narration à un monde imaginé qui prend forme sous les yeux des spectateurs.

Clin d’œil sur la Beauce

Ville de Saint-Georges et MRC de Beauce-Sartigan | Galerie niveau 4

Sans ombre, la lumière n’est rien ! Des photographes amateurs ont expérimenté à leur façon les phénomènes d’ombres et de lumière. Venez découvrir les clichés retenus et voter pour votre photo « Coup de cœur »!

Ombre et lumière

Collectif AAB | Galerie du Bon-Pasteur

Relevant autant d’un phénomène physique que de concepts philosophiques, entre Ombre et lumière s’ouvre un champ d’exploration à la fois vaste et sensible pour les artistes. Sujet autant pictural que conceptuel, les membres d’Artistes et Artisans de Beauce vous présentent leur exploration autour de cette thématique.

Devoir de mémoire et d’identité sur le cadre bâti

Pascal Normand – Beloeil | Salle des Créateurs

À la photographie nocturne, l’artiste conjugue l’art numérique et la peinture à l’aérosol afin de développer un autre regard sur ses sujets. Une mémoire collective à laquelle il rend hommage en donnant vie à une esthétique urbaine où s’établissent en filigrane des mises en scène évocatrices.

Exposition passagère du 2 septembre au 3 octobre

Chaudière-Appalaches en œuvres - Expo-concours d’arts visuels 2020

Une présentation du Musée Marius-Barbeau | Chapelle

Laissez-vous séduire par ces œuvres réalisées par des artistes provenant des dix MRC de la région et spécialement sélectionnées pour la qualité de leur exécution et leur singularité.

Les visites sont possibles du lundi au vendredi de 12h à 18h et le samedi de 10h à 17h.

Pour votre sécurité, des mesures sanitaires sont en place, notamment : le port du masque obligatoire en tout temps, le lavage des mains à l’arrivée sur l’étage, la distanciation physique à respecter en tout temps.