Plus de 90 000 $ pour trois bibliothèques publiques autonomes de Beauce-Nord

Trois bibliothèques publiques autonomes (BPA) de Beauce-Nord ont bénéficié d'une aide financière totale de 90 100 $ pour l'exercice financier 2021-2022, d'après ce qui a été annoncé par le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Ainsi, la bibliothèque Édith-Poiré de Saint-Lambert-de-Lauzon recevra 25 700 $, la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville obtiendra 22 400 $ et la bibliothèque municipale Honorius-Provost de Sainte-Marie recevra quant à elle, 42 000 $.

« Sur les neuf projets retenus en Chaudière-Appalaches, trois sont issus de notre circonscription. Je salue le travail de ces bibliothèques et de leurs équipes qui contribuent à rendre le savoir et la culture à la disposition de nos citoyennes et citoyens. J’accueille avec grande satisfaction ces investissements dans Beauce-Nord. Oui, nous sommes un gouvernement des régions », a indiqué Luc Provençal par voie de communiqué de presse.

Ces sommes sont attribuées en vertu du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications. Cette aide permettra aux BPA d’enrichir leurs collections et d’en améliorer la gestion. Elle favorisera également l’achat de livres québécois et la gratuité de l’abonnement au service de bibliothèque publique pour les usagers.

À l'échelle du Québec

Au total, 23 520 000 $ ont été alloués aux 175 BPA situées dans l’ensemble des régions du Québec pour le développement de leurs collections.

Pour leur part, les 11 centres régionaux de services aux bibliothèques publiques (CRSBP) de la province obtiendront une aide annuelle totale s’élevant à 8 227 357 $ par l’entremise du programme Aide au fonctionnement pour les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques. La somme de 24 682 071 $ leur sera ainsi versée sur une base triennale. Cette aide sera par ailleurs consacrée à l’offre de services, de ressources, de formations et d’une infrastructure technologique aux bibliothèques affiliées de leur réseau.

Rappelons que la ministre avait annoncé en juillet 2020 une bonification historique des enveloppes budgétaires consacrées à l’acquisition de livres; des augmentations qui s’élevaient respectivement à 32 % pour les BPA et à 50 % pour les CRSBP.

« Les bibliothèques publiques sont des lieux qui offrent aux citoyennes et citoyens un accès privilégié à la culture et à l’apprentissage, et qui les mettent en contact avec toutes les facettes des arts. Ce sont aussi des endroits conviviaux qui contribuent à leur épanouissement personnel. Notre gouvernement reconnaît le rôle essentiel des bibliothèques publiques dans la démocratisation de l’accès à la culture et au savoir. Les Québécoises et Québécois peuvent être fiers de ce réseau qui assure la diffusion et le rayonnement des livres québécois et qui est un maillon important de la chaîne du livre au Québec », d'ajouter Nathalie Roy.