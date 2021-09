« Aimes-tu ma différence » en spectacle à la polyvalente de Saint-Georges

L’organisme sans but lucratif Aimes-tu ma différence présentera son 10e spectacle le samedi 16 octobre à 19 h, à la polyvalente de Saint-Georges.

De passage à la polyvalente Benoit Vachon de Sainte-Marie en 2014, la troupe a visité Montmagny, Lac-Etchemin et Sainte-Justine au cours des dernières années. Elle est composée d’une trentaine de bénévoles de différents âges et de différents milieux. Ensemble, ils chantent, dansent et amusent dans le but de venir en aide aux jeunes vivant avec une différence et qui sont parfois victimes d’intimidation.

Mentionnons que tous les profits de ces spectacles sont remis à une école de la région. Cette année, c’est donc la polyvalente de Saint-Georges qui en est le bénéficiaire. Jusqu’à maintenant l'organisme a remis près de 20 000 $ aux écoles suivantes : polyvalente Benoit Vachon, école Notre-Dame de Lac Etchemin et école des Appalaches de Sainte-Justine. L’argent reçu a servi à offrir des activités pour venir en aide aux personnes intimidées mais aussi aux personnes qui intimident.

Parmi les invités de ce spectacle, il y aura notamment Dominique Hudson, Francis Gallant et des artistes d'ici comme Alain Giroux, Manon Poulin et Steeve Létourneau.

Pour financer ce projet Aimes-tu ma différence a bénéficié du soutien financier et des services de la Caisse Desjardins, du député Samuel Poulin, de Manon Pouliot (SFL Gestion de Patrimoine), de la direction de la polyvalente de Saint-Georges, ainsi que de plusieurs autres. L'organisme a également organisé des activités de financement tel qu’une vente de garage, un marché aux puces, un bingo et un encan (auquel a participé une centaine d’artistes). De plus, des articles promotionnels ont été vendus, comme des stylets, porte-clés, gilets, tasses, etc.

Les billets sont en vente auprès des chanteurs ou à l’entrée au coût de 20 $ par adulte et 10 $ pour les étudiants. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 10 ans.

Soutenir financièrement le projet

Pour soutenir financièrement ce projet, il est encore possible de faire un partenariat avec cet organisme. En échange d'une commandite, il offre de la publicité gratuite, selon le montant ou le cadeau offert.

Par exemple, un bon d’essence de 100 $ donne le droit à son nom la page Facebook de la troupe, sur le Power Point projeté lors de la soirée et dans le programme de la soirée. Notons que tous les dons sont acceptés.

Si vous souhaitez vous impliquer d’une façon quelconque comme partenaire, communiquez avec Michel Leclerc au 418 930-3648 ou [email protected]