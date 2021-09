Un film pour le 150e d'East Broughton et de Sacré-Coeur-de-Jésus

Les localités d'East Broughton et Sacré-Coeur-de-Jésus fêtent leur 150e anniversaire. Pour cette occasion, ils ont publié de nombreuses photos d’époques, d’entrevues et bien plus.

Maintenant, un film, « Les Pages d’histoire », a été réalisé et plus de 55 personnes se sont amusées à se donner la réplique ou à en être figurants. L’histoire se déroule ainsi : ce sont quatre jeunes du secondaire qui ont comme travail scolaire en histoire de faire des recherches et de monter un dossier sur les 150 ans de leur paroisse. On les voit progresser dans leurs travaux qui sont enrichis par des diaporamas ainsi que par des retours surprenants dans le passé.

Le film, qui est d’une durée de 2 heures et vingt minutes et tournée en haute définition, est l’œuvre de Micheline Nadeau. Claude Maheux en est le producteur et plusieurs commanditaires se sont aussi associés à ce projet.

La projection du film sur grand écran débute le vendredi 17 septembre à 19 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb d’East Broughton et se poursuivront les 18-19-24 et 26 septembre de même que les 1-2-8-9-16 et 16 octobre. Pour des réservations, communiquez avec Célyne Ducharme au 418-281-3871.

Pour plus de détails, visitez la page Facebook car durant la fin de semaine des 8-9 et 10 octobre pour des activités spéciales. Le film y sera encore présenté, et il est prévu une messe spéciale, une exposition et des feux d’artifice.