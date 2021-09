Une fin de semaine tout en culture pour Saint-Éphrem

La municipalité de Saint-Éphrem offrira plusieurs activités les 24 et 25 septembre, dans le cadre des journées de la culture.

Le festival de films sur la route de Créativa s’arrêtera au pavillon du centre de loisirs le vendredi 24 septembre de 19 h à 20 h 30. Au cours de cette soirée cinéma, plusieurs courts-métrages seront présentés dont des réalisations de deux professionnels de la région, soit Valérie Roy et Alexandre Dostie.

Le samedi 25 septembre, à 13 h 30, l’œuvre d’art public créée par l’artiste sculpteur, Paul Duval, sera inaugurée et il sera présent pour expliquer sa démarche artistique. C’est dans le cadre du programme des arts de la rue que cette première œuvre a été sélectionnée.

L’artiste-peintre de Beauceville, Gérald Gosselin, exposera au Centre multifonctionnel en plus d’offrir un atelier d’initiation à la peinture à l’huile le samedi 25 septembre de 9 h à 16 h. Les participants apprendront les étapes et techniques nécessaires pour réaliser un tableau de qualité et ils pourront repartir avec leur œuvre. Tout le matériel sera fourni. L’inscription est obligatoire, car les places sont limitées.

Une belle activité est aussi prévue pour les enfants. Ils sont invités à venir découvrir le nouveau service de la bibliothèque La Voûte de l’Imaginaire. Grâce au programme Je lis, tu lis, on lit, et la contribution de Alphare, la bibliothèque s’est dotée de seize différents jeux « Placote » qui touchent les émotions, le langage, la mémoire et la motricité globale pour les enfants de 3 à 12 ans.

Visitez la page Facebook de la municipalité de Saint-Éphrem pour connaître tous les détails de l’escapade culturelle à Saint-Éphrem.

Information et inscription :

Danielle Breton au 418 484-5716, poste 225 ou [email protected]