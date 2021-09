Journées de la culture: 25 activités dans six municipalités de Beauce-Sartigan

25 activités gratuites du 23 au 26 septembre dans six municipalités de Beauce-Sartigan

Six municipalités de la MRC Beauce-Sartigan se sont impliquées dans l'élaboration d'une programmation de 25 activités gratuites, qui seront proposées aux citoyens durant les Journées de la culture, sous le thème Voyage dans le temps, du 23 au 26 septembre.

Cette année, le plan d’action de l’entente de développement culturel de la MRC de Beauce-Sartigan a pour objectif de stimuler l’organisation d’activités sur l’ensemble du territoire lors des Journées de la culture.

Ainsi, les municipalités de Saint-Benoit-Labre, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Georges, Saint-Martin et Saint-Simon-les-Mines présenteront des ateliers créatifs, des conférences, des expositions, un café historique, des spectacles de musique, des festivals de cinéma avec des documentaires pour enfants et adultes, une initiation au swing, un circuit culturel, des visites animées, des lancements de livres avec des rencontres d’auteurs et bien d’autres.

Le calendrier des événements est disponible sur le site internet de Culture Beauce.

Programmation à Saint-Georges

Dans le cadre de cet événement, la Ville de Saint-Georges propose, à elle seule, une importante programmation que voici :

Programmation double - Jeudi 23 septembre à 20 h

Deux spectacles seront offerts gratuitement à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Dans un premier temps, un concert de musique ancienne, agrémenté par un narrateur, invitera le public à découvrir huit personnages historiques qui ont marqué l’histoire de la région Chaudière-Appalaches entre 1650 et 1920, dont celle de Marie Fitzbach.

Cette prestation sera suivie par le trio Baragwin qui présentera son répertoire de musique traditionnelle.

Notons que le passeport vaccinal est obligatoire pour y participer.

Café historique – Vendredi 24 septembre à 9 h 30

Après 18 mois d’absence, les Cafés historiques reviennent et cette fois, il sera question des parlers québécois et beauceron. Ce sera l'occasion de découvrir l’origine de plusieurs mots ou expressions utilisées dans notre langage courant.

L’animateur, Pier Dutil, accueillera deux invités : Maurice Lorent, auteur du livre « Le Parler populaire de la Beauce » ainsi que Paul-André Bernard, tous deux enseignants retraités.

Le tout sera diffusé en direct sur la page Facebook de NousTV Beauce-Appalaches ou ultérieurement sur les ondes de NousTV.

Visite animée au Centre d’art – Samedi 25 septembre de 13 h à 16 h

Le Centre d’art et d’exposition du centre culturel Marie-Fitzbach invite les citoyens à venir profiter de l’animation des expositions automnales. Les visiteurs pourront partir à la recherche du paresseux préhistorique, rencontrer l’artiste Danielle Robinson dans son univers « Les porteuses d’eau » en plus d’expérimenter l’ombre et la lumière en photographie avec Claude Gagné.

2,5 km de culture – 5 km de plaisirs – Dimanche 26 septembre

Un circuit linéaire de 2,5 km qui débutera à l’espace Carpe Diem et qui les emmène le marcheur tout au bout de la promenade Redmond permettra aux amateurs de découvrir la culture. Sur ce tronçon, on y retrouvera un kiosque interculturel, une activité d’accueil pour les nouveaux arrivants étrangers ainsi qu'une session pour expliquer le fonctionnement de BaladoDécouverte.

Sur ce même parcours, on retrouvera également des musiciens, des ateliers sur l’art et d’autres sur la littérature et le théâtre.

BaladoDécouverte

La Ville de Saint-Georges procédera au lancement de BaladoDécouverte qui mettra en lumière les différents circuits de Beauce Art.

Cette application disponible gratuitement sur App Store permet aux personnes intéressées de découvrir cette exposition permanente grâce à des photos, cartes, fichiers audios et textes. Jusqu’à maintenant, on retrouve des informations sur les quatre premières éditions de l’événement soit de 2014 à 2017. Les informations sur les éditions subséquentes suivront au cours des prochains mois.

Veuillez noter que le respect des mesures sanitaires devra être appliqué.

Pour les activités du dimanche, il faudra s'assurer qu'elles auront bien lieu en visitant la page Facebook du centre culturel Marie-Fitzbach.