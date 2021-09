Une oeuvre d'art publique pour les 105 ans de Saint-Hilaire-de-Dorset

La municipalité de Saint-Hilaire-de-Dorset a dévoilé en fin de semaine dernière une œuvre d’art réalisée par l’artiste Paul Duval, intitulée Les petits instants.

Cette sculpture représente 101 Dorsétoises et Dorsétois et fait un clin d’œil aux entreprises locales du domaine de l’acériculture, de l’agriculture, de la foresterie et de la production de sapins de Noël.

Celle-ci est située sur le côté du bâtiment municipal qui s’est refait une beauté. Après la restauration intérieure du bâtiment, un plan d’aménagement extérieur a permis d'intégrer la sculpture, des tables, des bancs, un point d’eau et quelques autres éléments. Ainsi, cet endroit au cœur du village peut recevoir les touristes et certains événements de la municipalité, tels que la Fête des voisins.

Saint-Hilaire-de-Dorset, qui souffle 105 bougies cette année, a pu obtenir cette œuvre d’art publique grâce au projet Les Arts de la rue, présenté par Cogeco, qui est partenaire dans le cadre de l’Entente de développement culturel entre la MRC de Beauce-Sartigan, le Conseil économique de Beauce et le gouvernement du Québec. La municipalité a également contribué au financement du projet.

Le préfet suppléant de la MRC de Beauce-Sartigan, Claude Morin, qui était présente lors de l'inauguration a indiqué que « la réalisation d’œuvre d’art publique est une merveilleuse idée pour faciliter l’accès à la culture et embellir nos villages. En faisant appel à des artistes du territoire, nous permettons aux citoyens de mieux comprendre leur travail et de reconnaître leur talent ».

Il a rappelé qu'au terme de l’Entente de développement culturel en 2021, la MRC aura soutenu 14 municipalités dans la réalisation d’œuvres d’art réalisées par des artistes de la région.