Les Lieux enchantés du parc Taschereau : des contes qui prennent vie

Hier après-midi s’est tenu le lancement officiel des Lieux enchantés du parc Taschereau au sein de la Chapelle Sainte-Anne. La Corporation du domaine du Seigneur Taschereau a présenté ce projet qui est à la fois une publication, une attraction touristique et une performance artistique.

Les visiteurs pourront profiter de cette prestation composée de douze artistes de la scène lisant les textes de Raymond Beaudet, illustrés par Johanne Grondin. Ils ont donné vie aux contes historico- fantastiques en prêtant leurs voix. Grâce à la magie de la baladodiffusion, il est possible de les écouter à partir d’un téléphone intelligent en allant sur le site web du domaine Taschereau. Les douze contes sont associés chacun à un endroit bien particulier du parc.

Faites connaissance avec Zélire et Sauveur, Desneiges Binet, le bedeau Bilodeau, Marie-Cécile Mignot, Archélas, Marie-Immaculée et tant d’autres. Retrouvez les voix des artistes originaires de la région : Fabien Cloutier, d’Aline Carrier, de Louis Giguère, de Renée Trachy, de Guillaume Cyr, de Mélissa Lefebvre, de Martin Savoie, de Patricia Larivière, d’Émilie Jobin, de Josianne Simard, de Derek Berthiaume et de Gilles Perreault.

Les Lieux enchantés du parc Taschereau ont été sélectionnés Coup de chapeau par les organisateurs des journées de la culture 2021.