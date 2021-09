L’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches convie les organismes en loisir culturel, les municipalités et les milieux scolaires à une première journée régionale du loisir culturel en Chaudière-Appalaches. L’événement, soutenu par le ministère de la Culture et des Communications aura lieu le mercredi 20 octobre prochain à Scott.

Après une tournée territoriale virtuelle qui a rejoint plus de 130 personnes cet hiver-printemps, l'URLS-CA est heureuse d'organiser une journée pour celles et ceux qui œuvrent pour le loisir culturel en Chaudière-Appalaches.

Axée sur la rencontre et le partage d'idées inspirantes, cette journée intersectorielle vise à outiller et mobiliser l’assistance, en vue de favoriser la participation citoyenne à la culture.

« Cette journée est l’occasion de se réunir autour de la table afin de mettre en perspective les enjeux et les actions à mettre en place pour favoriser le développement du loisir culturel dans notre région » souligne Dave Fortin, directeur de l’URLS-CA.

Au programme de cette journée régionale :

Des ateliers thématiques pour découvrir de nouvelles pratiques inspirantes ;

Une conférence sur l'état des lieux du loisir culturel dans la région ;

Des moments d'échange et de réseautage ;

Du loisir culturel à expérimenter!

Dans un cadre convivial et chaleureux, la journée se tiendra à La Cache Maxime, à Scott, le mercredi 20 octobre de 8 h 30 à 16 h 00. L’événement, ouvert à tous et toutes, a été imaginé en collaboration avec l’organisme Communagir et les membres du comité de pilotage.

« C’est une occasion d’échanger ensemble, de s’outiller mais aussi de réfléchir collectivement aux actions à mettre en place pour favoriser la participation citoyenne à la culture. Nous avons construit cette journée pour répondre aux attentes de tous les milieux. Du bénévole au directeur, chacun y trouvera son compte. » souligne Julie Beaudoin, membre du comité de pilotage et responsable du Socioculturel au Cégep Beauce-Appalaches.

« J’ai tout simplement hâte. C’est une grande première dans la région et ce sera le premier événement que nous tiendrons en présentiel après plus d’un an et demi de travail à distance », ajoute M. Fortin.

Cette journée, organisée dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, proposera une option virtuelle restreinte pour celles et ceux qui ne pourrait pas se rendre sur place.

Les organismes en loisir culturel, les municipalités et les milieux scolaires de la région ont jusqu’au 10 octobre pour découvrir la programmation sur le site de l’URLS-CA et s’inscrire : bit.ly/Journée-régionale-du-loisir-culturel

Cet événement s’inscrit dans le cadre du mandat en loisir culturel de l’URLS-CA conféré par le ministère de la Culture et des Communications et grâce à la contribution financière du gouvernement du Québec.