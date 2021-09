Cinq activités à faire pour profiter de l’automne dans la région

Dès le début du mois de septembre, on peut observer les feuilles tranquillement changées de couleurs et la température diminuer. Les étudiants remettent leur cadran, nos chandails de laine préférés font leur retour dans notre garde-robe, l’odeur réconfortante de nos bougies remplit les pièces et on recommence à prioriser les boissons chaudes du style latté aux épices d’automne.

EnBeauce.com vous propose une liste non exhaustive d’activités automnales à faire dans la région pour ne pas vous ennuyer cette saison-ci.

Profites-en pour te faire dorloter au NRJ Spa Nordique à Saint-Alfred ou bien au Noah Spa à Scott. Quoi de mieux pour finir la semaine que de se reposer et reprendre des forces tout en ayant du plaisir seul(e) ou bien accompagné(e).





NRJ Spa Nordique, -Photo: @sarahhblg

2. Profites-en pour aller faire une ou plusieurs randonnées et observer les belles couleurs d'automne. La région et ses environs regorgent de montagnes et de magnifiques sentiers à essayer. En voici quelques-uns:

-Le Sentier les Loups au Parc national de la Jacques-Cartier (Stoneham-et-Tewkesbury, Québec)

-Le Parc des Sept-Chutes (Saint-Georges)

-Le Mont Grand Morne (Sainte-Clotilde-de-Beauce)

-Le Mont Mégantic

-Le Morne de Saint-Sébastien

Parc national de la Jacques-Cartier, - Photo: @lostcaptures

3. Profites-en pour aller cueillir des pommes et des citrouilles. Non seulement c’est une belle activité, mais tu auras de quoi te cuisiner mille et une recettes! Voici quelques vergers qui valent la peine d’être visités:

-Le Verger à Ti-Paul (Saint-Elzéar)

-Les Roy de la pomme Verger et Cidrerie (Saint-Georges)

-Ferme Simon Fortin Inc. (Sainte-Clotilde-de-Beauce)

-Bleuetière Goulet (Saint-Frédéric)

-Aux Fruits De La Colline (Sainte-Marie)

-Ferme Genest (Saint-Nicolas)

Bleuetière Goulet, - Photo: @snake.roy

Ferme Genest, - Photo : @lauriebujold

Le Verger à Ti-Paul, - Photo: @palanglois_beauce

4. Profites-en pour aller voir un spectacle avec Les Amants de la scène. Les spectacles se sont faits rares avec la pandémie, vaut mieux en profiter maintenant qu’ils sont de retour! Tu pourrais avoir la chance de voir:

-Le chanteur Maxime Landry, le 18 septembre

-L’humoriste Guillaume Pineault, le 25 septembre

-L’humoriste Arnaud Soly, le 2 octobre

-Messmer, le 30 octobre

...et plus encore!

- Photo: Courtoisie | Les Amants de la scène

5. Finalement, profites-en pour prendre soin de toi. Que ce soit en lisant un bon livre, en écoutant des séries télévisées ou bien en pratiquant ton sport favori, profite de cet automne pour faire le plein d’énergie tout en prenant soin de ta santé mentale et physique.

-Photo: @cindylaf

Et vous, quelle est votre activité automnale préférée?

Auteure : Eugénie Tardif