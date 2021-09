Le Musée Marius-Barbeau accueille deux nouvelles expositions

Deux nouvelles expositions s'installent au Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce jusqu’au 9 janvier 2022, Fleurs de glace d’Anne-Yvonne Jouan et Regard sur notre COLLECTION Tableau 4.



Fleurs de glace d’Anne-Yvonne Jouan présente, dans de grandes boîtes en plexiglas, des compositions de papier, blanc et noir, bleu ou rose, doré et argenté, qui évoquent la lumière changeante, l'instabilité naturelle des choses et la permanence de leur renouveau.



Quant à Regard sur notre COLLECTION Tableau 4, est une exposition de quelques objets d'art religieux qui ont été acquis au fil des ans par le biais de donations. Ils témoignent tous d'un savoir-faire transmis à travers les générations. Il faut savoir que la Collection du Musée Marius-Barbeau contient de nombreux objets qui reflètent l'identité culturelle et du patrimoine de la Beauce.

Notons qu'il y a également les expositions permanentes qui sont La Beauce: mythes et réalités ainsi que Céramique de Beauce.