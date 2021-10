Saint-Lambert-de-Lauzon présente l'événement « Octobre, le mois de l’oie »

Pour la première fois, la Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon a créé l'événement « Octobre, le mois de l’oie » durant lequel une conférence et une exposition d'oeuvres photo portant sur les oiseaux migrateurs seront présentés.

« Nous sommes très heureux d'avoir développé une programmation aussi diversifiée pour la première année d'existence de l'événement. En ce sens, l'implication des membres du comité de la culture, des loisirs et des sports a été fort appréciée. Nous invitons notre population à en profiter, notamment pour découvrir la Halte nature Belle-Vue et le décor qui l'entoure », a indiqué Pascal Vachon, le directeur du Service des loisirs et de la vie communautaire de la Municipalité.

Conférence par Norbert Lacroix

Le tout premier événement officiel aura lieu le 9 octobre à 13 h 30 à la Halte nature Belle-Vue, située au 1192, rue Bellevue, récemment aménagée. Il s'agit d'une conférence présentée par le président du Club des ornithologues de Québec, Norbert Lacroix. Les participants pourront en apprendre davantage sur les oiseaux qu'on trouve sur la rivière Chaudière. En cas de pluie, l'activité sera remise au lendemain.

Exposition de Marjorie Roy

Des oeuvres photo de l'artiste Marjorie Roy seront exposées du 12 au 22 octobre, à la bibliothèque Édith-Poiré, installée au 1275, rue des Érables. Pour la découvrir, il faudra se rendre sur place aux heures d'ouverture de la bibliothèque, soit les lundis et mercredis de 18 h à 20 h 30, les mardis de 13 h à 20 h 30, les jeudis et vendredis de 13 h à 17 h et les samedis de 10 h à 15 h.

Activité pour les plus petits

Enfin, les enfants pourront participer à un atelier de dessins d'oies et de bernaches qui sera offert par l'illustrateur Mario Bédard le 23 octobre à 10 h pour ceux de 5 à 8 ans et à 11 h pour ceux de 9 à 12 ans. Pour que votre enfant puisse faire partie de cette expérience à la bibliothèque, il est obligatoire de l'inscrire sur la plateforme Voilà.

Durant tout le mois d'octobre et précisément pendant la période de migration, les résidents de Saint-Lambert-de-Lauzon et des environs pourront aussi se rendre à la Halte nature Belle-Vue pour admirer les oies qui se donnent rendez-vous chaque année sur la rivière Chaudière.