L'histoire de l'aéroport de Saint-Georges lors du Café historique

Le 15 octobre, le sujet du Café historique concerne l’histoire de l’Aéroport de St-George. Les invités sont Anne Morin, gestionnaire d’aéroport et des opérations de vols et Hugues Drouin, pilote et propriétaire d’avions.

L’activité est animée par Pier Dutil. Les conférenciers remonteront aux origines de l’aéroport et retraceront les évènements marquants.

Pour respecter les consignes reliées à la pandémie actuelle, seulement 20 personnes seront admises dans la salle sur invitation seulement. Le public en général pourra suivre le déroulement de cette activité en direct sur le Facebook Live de NousTV. Ultérieurement, rediffusera sur ses ondes (canal 9 ou HD 555) le contenu intégral de ce Café historique.

L’activité se déroulera à compter de 9 h 30 dans la salle Denise-Rodrigue située au quatrième étage du centre culturel Marie-Fitzbach.