La bibliothèque municipale de Saint-Georges invite les familles à la découvrir

Du 16 au 23 octobre, la Semaine des bibliothèques publiques du Québec sera de retour pour une 23e année sous le thème Ma biblio : une histoire de famille.

La thématique de cette année vise à mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des familles québécoises en contribuant notamment à favoriser la littératie familiale, c’est-à-dire l’ensemble des pratiques reliées à la lecture et à l’écriture qui se fait à l’intérieur d’un noyau familial et qui influence le développement des enfants.

Bien que 53 % des familles* de la province ont moins utilisé les services des bibliothèques en raison de la pandémie, rappelons qu’au plus fort de la crise sanitaire, le prêt de livres numériques jeunesse a fait un bond de 250 %, démontrant que, même lorsqu’elles étaient fermées, les bibliothèques ont continué à jouer un rôle pivot dans le développement de la littératie familiale.

Alors que la situation sanitaire permet désormais la reprise des activités courantes, la bibliothèque municipale de Saint-Georges souhaite profiter de la Semaine pour inviter les familles à venir en bibliothèque, à bénéficier des services qui leur sont offerts sur place, et ce, en toute sécurité.

« Les bibliothèques publiques sont plus que jamais des lieux vivants, constamment en évolution afin de répondre aux besoins de la population qu’elles desservent, mentionne Marie Tanguay, régisseuse à la bibliothèque municipale de Saint-Georges. Les bibliothèques font maintenant partie du quotidien des familles, elles les accompagnent à toutes les étapes de leur vie et occupent un rôle crucial dans le développement des enfants et des adultes. Elles peuvent à la fois outiller les parents, participer à l’initiation des bambins au langage littéraire, contribuer à favoriser la lecture au sein des familles en plus d’être une source d’apprentissage pour les adultes qui désirent poursuivre une formation en ligne. »

Même si les services des bibliothèques ont été chamboulés par la pandémie, les bibliothèques ont adapté leur offre de service afin de demeurer accessibles et inclusives, et ce, pour répondre aux besoins de culture, d’éducation, d’information et de divertissement des familles québécoises.

D’ailleurs, différentes initiatives ont été instaurées rapidement durant la pandémie, que ce soit une transition rapide vers la prestation de services en ligne, la bonification des services déjà offerts (ex. : www.pretnumerique.ca), la création de nouvelles plateformes numériques (ex. : www.heureduconte.ca et www.quoilire.ca), l’offre de prêts sans contact, l’organisation d’événements sur le Web, etc.

Concours

En guise de reconnaissance envers sa fidèle clientèle, la bibliothèque municipale de Saint-Georges invite ses abonnés à participer à son concours. Il y a quatre prix à gagner: trois certificats-cadeaux de 50$ (un de la Librairie Sélect, un de la Librairie de la Chaudière et un de Renaud-Bray) ainsi qu'un grand prix familial prenant la forme d'un panier-cadeau d’une valeur approximative de 200$ contenant des jeux de société, des livres, petites douceurs, etc.

Pour participer, il suffit d'emprunter un minimum d’un document papier ou numérique à la bibliothèque, entre le 16 et le 23 octobre, et vous êtes automatiquement inscrit. Chaque visite quotidienne avec emprunt donne une chance supplémentaire de gagner. Pour le grand prix familial, un minimum d’un parent et d’un enfant demeurant à la même adresse devront emprunter au moins un document chacun pour être automatiquement inscrits.

Un rappel aussi que la carte de membre de la bibliothèque est gratuite pour les résidents de Saint-Georges.

* Source : Sondage de l’Observatoire des tout-petits – Automne 2020