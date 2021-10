Appel photo : l'Halloween selon les Beaucerons

L’Halloween est pour les petits et grands synonymes de bonbons, costumes, mais également décorations. Par contre, chaque personne interprète cette fête de manière différente en s’exprimant avec le type de décor qui se retrouve devant leur maison. Certains mettront de l’avant l’automne et ses récoltes, tandis que d’autres se lâcheront dans l’épouvante et le morbide.

L’équipe d’EnBeauce.com vous invite à nous envoyer vos décors devant votre maison.

Pour ce faire, voici les informations à prendre en compte :

Format

1280 X 720

Format paysage

Quoi mentionner dans le message ?

Nom de l'auteur

Le nom de l'endroit photographié

Où envoyer vos photos ?

Par courriel à l’adresse [email protected]

Par message privé sur notre page Facebook

Sur Instagram

D’autres photos seront aussi présentées sur notre compte Instagram.