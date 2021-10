Les Arts de la rue se déploient au Skateparc

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Ville de Saint-Georges a permis à des artistes d’ici de prendre part aux Arts de la rue afin d’ajouter une touche de culture et de couleurs au Skateparc.

Cette année, trois murs du Skateparc à l’espace Carpe Diem ont été sélectionnés pour faire place à l’art au cœur de l’action. Ils ont été peints à la mi-août.

Ce projet a pour objectif premier de veiller à l’intégration de la culture dans la vie quotidienne des gens. D’ailleurs, l’une des actions ciblées du plan est de favoriser l’expression de différentes formes d’art dans les lieux publics.

Le Service des loisirs et de la culture a amorcé le projet en lançant un sondage au mois de mai dernier afin de connaître les goûts des utilisateurs du Skateparc. Les répondants ont mentionné majoritairement qu’ils souhaitaient de la couleur, du sport et du mouvement, le tout agrémenté d’effets 3D.

Pour concrétiser le tout, la Ville de Saint-Georges a confié le mandat à l’artiste maître d’œuvre, Alain Lapierre, qui a géré l’aspect artistique, de sa conception sur maquette jusqu’à sa réalisation. Totalement investi dans ce projet, impossible pour lui de quantifier le nombre d’heures consacré. « Ce projet m'a habité jour et nuit pendant presque tout l'été », d’avouer celui-ci.

Pour leur part, Johanne Maheux et Julie Morin de l’Atelier Joual Vert ont collaboré aux maquettes par le biais de leurs idées. Elles ont plus particulièrement participé à la réalisation et la supervision de bénévoles qui avaient répondu être intéressés à participer au projet lors du sondage. À deux, elles estiment avoir consacré quelques 80 heures de leur temps.

Les membres de l’équipe de bénévoles, qui ont offert quelque 30 heures de travail sontMireille Toulouse, Raphaële Poulin, Mickaël Poulin, Annabelle Busque, Mathilde Sirois, Ophélie Sirois et Éloi Rouillard.

La Ville de Saint-Georges tient aussi à remercier l'entreprise Houde et Maheux qui a gracieusement fourni de l’eau et de l’électricité pour faciliter le travail des artistes et la réalisation du projet.