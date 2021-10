Saint-Gédéon: un sentier d'Halloween chez Brigitte Lachance

Avec plus de préparations, mais toujours autant de plaisir, Brigitte Lachance a mis en place un sentier de l’horreur sur son terrain privé à Saint-Gédéon pour une deuxième année consécutive.

« L’année passée, j’étais assise au chalet, je regardais le sentier dans le bois et puis je me suis dit que ce serait bien de mettre des Halloweens », a raconté Brigitte en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com. Elle a alors pensé à mettre des monstres des deux côtés du chemin pour que les autos circulent entre les acteurs. C’était alors à trois semaines de cette fête de l’horreur.

« J’ai appelé des amis, des cousins, j’ai trouvé 25 acteurs et j'ai fait le projet, mais je ne pensais pas que ça aurait tant de succès! » Finalement, l’événement qui devait durer environ deux heures, s’est tenu sur près de 4 h 30 pendant lesquelles plus de 200 véhicules ont circulé. « On pensait faire ça pour les enfants, mais finalement les grands étaient aussi très intéressés. »

Forte de ce succès et mieux préparée, Brigitte Lachance a décidé de renouveler son projet cette année. Au cours des deux mois d’élaboration, cette généreuse citoyenne a réuni 40 acteurs bénévoles et a obtenu des commandites pour pouvoir distribuer des bonbons et installer 10 mannequins d’horreur.

Pour que tout le monde apprécie l’événement, un code a été élaboré. Les véhicules avec des adultes ou de grands enfants peuvent circuler avec leurs feux normaux, tandis que ceux avec des jeunes enfants mettent les clignotants. De cette façon, les acteurs savent comment interagir. Ils jouent l’épouvante pour les plus grands et l’humour pour les plus petits.

Ce sentier d’un kilomètre sera donc ouvert aux voitures et aux VTT samedi soir, le 30 octobre, entre 18 h 30 et 20 h 30, à Saint-Gédéon-de-Beauce.

« C’est à la bonne franquette, je ne suis pas une dame qui se complique la vie! On fait ce qu'on peut pour faire rire ou pour faire peur », a terminé la dame en riant.