Robby Johnson sortira un nouveau titre la semaine prochaine

Le Beauceron, Robby Johnson, a annoncé sur sa page Facebook la sortie de son nouveau titre « Tryin’ to Get over You » pour le vendredi 29 octobre.

En anglais, le chanteur de country a expliqué qu'il avait écrit ce texte à la suite d'une rupture amoureuse vécue cette année. « Et bien sûr, tu ne peux pas écrire à propos d'un coeur brisé sans y ajouter un peu de whisky », de préciser l'artiste.

« Tryin’ to Get over You » sera disponible sur Spotify, Apple music et Deezer dès vendredi.

Notons que son dernier titre remonte au printemps dernier et que la sortie de son autobiographie célèbre ses trois ans.