Gérald Gosselin expose ses peintures à l'huile

Le peintre Gérald Gosselin expose « Dieu le père, le fils Jésus et l'esprit saint » à la bibliothèque Madeleine-Doyon de Beauceville durant les mois de novembre et de décembre, dans la salle Desjardins.

L'artiste présente dix de ses plus récents tableaux peints à l’huile, qui font partis de sa collection personnelle. Ce sont de grand format, peints en plusieurs couches et complétés par des glacis et des vernis finaux.

Au cours des prochaines semaines, Gérald Gosselin tiendra également un atelier de peinture pour les débutants qui durera une journée. Tout le matériel est fourni et l’artiste repartira avec son premier tableau. L’atelier abordera le placement du sujet, le croquis, l’utilisation de la lumière, la perspective, le mélange des couleurs, les médiums à peindre, les ombres, les glacis et les vernis. Plus de détails seront dévoilés sous peu.

Notons que cet artiste expose aussi actuellement dans les bibliothèques de Notre-Dame-des-Pins et de Saint-Prosper.