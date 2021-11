Les visiteurs répondent présents au Salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins

Le 10e salon des artisans de Notre-Dame-des-Pins a eu lieu cette fin de semaine au centre communautaire avec près de 20 exposants.

Organisé par Manon Lachance, cet événement était attendu par les citoyens de la région puisqu’il n’avait pas pu avoir lieu l’an dernier en raison de la pandémie.

Ce sont majoritairement des artisans beaucerons qui ont exposé. « On va de plus en plus vers juste des artisans, ce sont des gens qui font les choses eux-mêmes, avec leurs mains par leurs petites entreprises. Je vais chercher le meilleur de chacun », a commenté Manon Lachance, elle-même créatrice d’une entreprise spécialisée dans les épices.

Toujours en raison de la pandémie, le nombre de stands était limité et l’organisation a dû se faire au dernier moment pour être sûre d’être dans les règles. « Mais les gens sont au rendez-vous », se réjouit l’organisatrice. « Les gens nous attendaient et on a tous des produits nouveaux ! »

Sur place on retrouvait notamment des gâteaux à vendre, des produits à base de sirop d'érable, des décorations de Noël, des accessoires ou encore des bijoux.

Espérons que l’an prochain les mesures sanitaires soient terminées et que le salon puissent accueillir tous les artisans volontaires.