Dévoilement des gagnants 2021 du concours Clin d'oeil sur la Beauce

Le concours Clin d’œil sur la Beauce organisé par le Service des loisirs et de la culture de Ville de Saint-Georges et la MRC de Beauce-Sartigan a dévoilé ses meilleures photographies. Un total de 159 images ont été déposées sous le thème « Ombre et lumière ».

Dans le contexte actuel de la pandémie, les gagnants ont appris la bonne nouvelle par voix téléphonique.

Photographes récompensés

1er prix (500 $) : Jean-François Breton (Saint-Prosper)

2e prix (400 $) : Carole Gilbert (Saint-Joseph-de-Beauce)

3e prix (300 $) : Daniel Vachon (Saint-Benjamin)

Coup cœur public (200 $) : Marjolaine Giguère (Saint-Joseph-de-Beauce)

Parmi les photographies reçues, 31 furent sélectionnées et exposées au centre culturel Marie-Fitzbach du 2 septembre au 13 novembre. Pendant ce temps, les visiteurs ont pu voter pour leur coup de cœur. C’est « La splendeur de l’aurore » de Marjolaine Giguère (Saint-Joseph) qui a remporté ce titre. Parmi les personnes ayant voté, l’une d’elles a gagné la photo coup de cœur, il s’agit de Noëlline Vachon.

Les photographies étaient jugées par Claude Gagné, Alain Rodrigue et Danielle Robinson.

Exposition itinérante

Une douzaine de photos sélectionnées circulera sous forme d’exposition itinérante dans sept municipalités du territoire de janvier à septembre 2022. Il s’agit de La Guadeloupe, Saint-Benoît-Labre, Saint-Éphrem-de-Beauce, Saint-Évariste-de-Forsyth, Saint-Gédéon-de- Beauce, Saint-Honoré-de-Shenley et Saint-Martin.

Le prochain concours se déroulera sous le thème « Nos mémoires ».