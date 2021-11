Noémie O'Farrell devient porte-parole du Festifilm de la Beauce

L’actrice Noémie O'Farrell a accepté d'être la porte-parole du 16e Festifilm de la Beauce, qui se tiendra à Saint-Séverin en 2022, viennent d'annoncer les organisateurs de l'événement.

La Lévisienne prend la relève de Guillaume Cyr, qui avait agi de la sorte pour les éditions 2018-2019.

Diplômée en 2011 en jeu théâtral du Conservatoire d'art dramatique de Québec, l'actrice a une expérience incroyablement riche et diversifiée au théâtre, à la télévision (Un lien familial de Sophie Lorain ainsi que Contre-offre, saisons 1 et 2), ainsi qu'au cinéma.

Elle a obtenu plusieurs nominations aux prix Gémeaux et plus récemment, une nomination aux prix IRIS l'an dernier pour la meilleure interprétation féminine d’un premier rôle pour Laurie, dans le film intitulé Fabuleuses.

« Je porte la région qui a bercé mon enfance dans ma façon d'aborder la vie et conséquemment mon métier. Je suis fière de m'associer au Festifilm de la Beauce en tant que porte-parole et j'espère que cet événement pourra inspirer d'autres artistes du coin à croire au champ des possibles et à défricher un chemin personnel et audacieux », a déclaré Noémie O'Farrell dans le communiqué de presse de l'annonce.

« La jeune Lévisienne, qui est un modèle inspirant pour une nouvelle génération d'actrices et d'acteurs prometteurs aux niveaux national et régional, apporte une bouffée d'air frais à notre festival du film qui, après deux ans de pandémie, se réinvente pour un nouveau départ en 2022 », ont indiqué les organisateurs.

Ces derniers ont signalé qu'ils doubleront l'offre traditionnelle de films pendant les trois jours que durera le festival en 2022, en projetant tous types de films « dans de multiples lieux intimistes et insolites » en présence d'invités spéciaux. La musique sera aussi au programme.

Notez que la Festipasse 2022 est maintenant en vente. Les intéressés pourront rester informés de la programmation à venir par le biais des réseaux sociaux.