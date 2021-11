Des bricolages de Noël au Musée Marius-Barbeau

Le Musée Marius-Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce organise deux activités pour permettre aux enfants de réaliser des bricolages de Noël durant le mois de décembre.

D'abord, il y aura un atelier de création d'Arbres de Noël le dimanche 12 décembre de 10 h à 11 h 30. Les bricolages pourront être conçus en origami, en feutrine ou en carton.

Le second atelier aura pour but de créer des Rennes de Noël en papier et en carton. Cette activité aura lieu le dimanche 19 décembre de 10 h à 11 h 30.

Ces activités sont au coût de 4 $ par enfant et sont gratuites pour les accompagnateurs. Les matériaux utilisés sont écologiques et biodégradables et les participants pourront emporter leurs créations à la maison.



Les réservations se font par téléphone au (418) 397-4039 ou par courriel à [email protected] com.

Chacun de ses rendez-vous peut accueillir un maximum de 20 personnes, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.