Sept nouvelles expositions hivernales à venir au Centre culturel Marie-Fitzbach

Le Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges accueillera sept nouvelles expositions à compter du jeudi 2 décembre prochain à midi, sous la thématique «Intemporel ».

Notons que ces expositions hivernales seront présentées jusqu'au 12 février prochain.

Scènes québécoises de la vie quotidienne

Louise Forest - Lévis

Salle des Découvertes

« Une nouvelle fraîcheur à plusieurs de ces aquarelles que j'ai retouchées avec une vision différente de mon expérience d'artiste. »

Quand l’art se fait courtepointe

Collection Thérèse Bisson Kirkland - Ville de Saint-Georges

Galerie niveau 4

Le thème « intemporel » convient parfaitement pour présenter la sélection d’œuvres de cette défunte courtepointière. Découvrez le travail de minutie que nécessite ce métier d’art.

Ribambelle de Pères Noël

Collection Martin Turcotte – Saint-Georges

Salle Louis-Jobin

Découvrez de nombreux bonshommes barbus blancs.

Cette exposition sera en place jusqu’au 15 janvier puis sera suivie de l’exposition « Les miracles eucharistiques dans le monde » du 19 au 29 janvier 2022.

Parcours entre verre et textile

Sylvie Poulin – Saint-Georges

Salle des Créateurs

L’artiste privilégie le verre et le textile depuis quelques années, mais oriente de plus en plus sa

création vers l’exploration des tissus, leur manipulation et l’insertion d’objets trouvés.

Terra Nostra

Brigitte Labbé – Saint-Augustin-de-Desmaures

Salle des Artistes

La terre est une force originelle mystérieuse avec qui l’artiste a noué un dialogue continu. Cette dernière veut lui rendre hommage en exprimant la grandeur et la dignité qu’elle lui inspire.

Intemporel

Collectif Artistes et Artisans de Beauce

Galerie du Bon-Pasteur

Cette exposition s'inscrit dans une recherche d'échappement à la notion du temps.

J’ai traversé le temps

Collection Hélène Paquet et Martial Drouin – Saint-Georges

Chapelle

Il s'agit d'une installation avec différentes crèches.

Cette exposition sera en place jusqu’au 22 janvier seulement.

Boutique Artistes et Artisans de Beauce

Le Centre culturel dispose également d'une boutique dans laquelle on retrouve différents objets d’art originaux, distinctifs, et 100% québécois. C’est d'ailleurs à cet endroit que sont vendues les cartes de Noël de la Ville.

Pour en savoir plus sur les expositions en cours, les activités et concours pour le mois de Noël, visitez le site internet de la Ville de Saint-Georges.

Le Centre culturel Marie-Fitzbach est ouvert du lundi au vendredi, de 12 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 17 h.

Mesures sanitaires

Pour assurer la sécurité des visiteurs, des mesures sanitaires sont en place dont : le port du masque obligatoire en tout temps, le lavage des mains à l’arrivée et la distanciation à respecter. Le passeport sanitaire n’est pas requis.