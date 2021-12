Une pièce de théâtre en hommage aux aînés présentée ce soir à Saint-Joseph

La Troupe des Apartés, de l’école de théâtre Carosol & Marie-Esther, présentera la comédie Dernier Acte ce soir à 20 h 30 au Théâtre de l’Hôtel de Ville à Saint-Joseph-de-Beauce.

« Je suis très fière de ma troisième cohorte d’adultes qui, en seulement 10 semaines de cours, a réussi à relever brillamment le défi de monter une comédie des plus hilarantes avec des comédiens plus drôles les uns que les autres! », de commenter Marie-Esther Poulin, propriétaire de l’école et professeur de théâtre.

Un hommage aux aînés

L’histoire de la comédie Dernier Acte se passe dans un CHSLD où un meurtre vient d’avoir lieu. Tous font leur enquête et c’est là que bien des secrets se dévoilent. Les personnages réussissent toutefois à s’amuser et à faire rire, malgré les soins douteux que leur offre la directrice de l’établissement.

Ce sujet rappelle les nombreuses histoires dont on a entendu parler à propos du sort des aînés pendant la pandémie.

« Ici, c’est un hommage que nous voulons leur rendre par le biais d’une comédie où l’humanité et l’humour sont plus forts que la mort », de préciser Mme Poulin professeure et metteur en scène de cette troupe.

Pour assister à cette représentation il est possible de réserver par téléphone ou de prendre sa place directement sur place. Plus de détails sont disponibles sur la page Facebook de l'école.