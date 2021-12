Québec investit près de 100 000$ pour l'aménagement de la scène extérieure à Saint-Georges

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin a annoncé, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qu’une aide financière de 99 900 $ a été accordée à l’organisme Les Amants de la Scène pour l’aménagement de la scène extérieure de l’Espace Carpe Diem à Saint-Georges.

« La culture est une priorité pour notre gouvernement à la grandeur du Québec. En soutenant le projet d’aménagement d’une scène extérieure à Saint-Georges, nous nous assurons d’offrir aux citoyens de la Beauce un meilleur accès à cette culture », a indiqué la ministre Nathalie Roy.

Allouée dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel, dévoilé par le gouvernement du Québec en juin 2020, cette somme sera destinée à l’achat d’équipement spécialisé et de haut-niveau pour la tenue de spectacles de qualité à l’extérieur. Les Amants de la scène pourront ainsi aménager la scène extérieure qui dispose d’une capacité d’accueil allant jusqu’à 8 000 personnes.

« Les Amants de la Scène joue un rôle très important dans notre communauté. L’ajout d’une scène professionnelle extérieure offrira à nos concitoyens de la Beauce un nouvel accès à des spectacles d’envergure. Ce sont des milliers de personnes que nous allons rejoindre en période estivale et hivernale. De plus ceci, permettra, d’accueillir des personnalités de renom, de découvrir de nouveaux talents ainsi de permettre la réalisation de festivals et d’événements locaux. Cet investissement à un lien direct sur la qualité de vie de tous nos concitoyens », de souligner Samuel Poulin.

Muni d’écrans géants, ce lieu permettra de bonifier la programmation annuelle en présentant plus de spectacles, et d’attirer un plus vaste public.

La ville de Saint-Georges a également confirmé une somme de 100 000$ pour l’achat du matériel nécessaire afin de bonifier davantage les équipements d’éclairage et de sonorisation.

Le projet représentant un coût total de 200 000$.

SUR Photo : M. Jean-François Bernatchez, directeur des Amants de la scène, M. Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et Mme Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges.