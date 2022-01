Journal historique de la station: 300 copies écoulées

Le journal sur l'histoire du secteur de La Station à Saint-Georges s'est écoulé à plus de 300 copies à ce jour.

Rappelons que c'est en octobre dernier qu'un groupe de bénévoles, qui ont habité ce hameau fondateur de la capitale de la Beauce, ont publié ce fascicule historique unique. Ils ont aussi été appuyés par des amis qui ont crû au projet

Le journal est divisé en quatre parties: la naissance d’une communauté, la Station d’hier et d’aujourd’hui avec photos et textes, un quiz intitulé La Mosaïque de la Station et finalement une section qui comprend la douzaine de partenaires financiers qui ont soutenu la publication.

On y trouve également également des potins de la Station, ses rues et avenues, sa délimitation géographique, les anciens et nouveaux commerces et l’historique de plusieurs maisons.

« Les photos qui accompagnent cette rédaction dépeignent l’âme de celles et ceux qui ont forgé ce hameau », soulignent les principaux responsables de la production

Les premières 100 copies se sont vites envolées si bien qu'on a finalement imprimés 350 au total.

Il reste seulement une cinquantaine d'exemplaire du journal disponibles à la Librairie de la Chaudière et à la Librairie Sélect de Saint-Georges. On peut aussi commander par courriel à [email protected] Enfin, la version numérique se trouve www.journaldelastation.com.

