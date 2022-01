Une exposition hivernale à Saint-Joseph-de-Beauce

L’été dernier, les Joselois ont eu la chance d’admirer plusieurs expositions extérieures des artistes de la région. Artistes et Artisans de Beauce a mis en place ce projet dans le cadre de son programme Ensemble pour l’art d’ici.

L’organisation continue les expositions du 18 février au 8 mai en collaboration avec la ville de Saint-Joseph-de-Beauce. L’artiste sélectionnée est Danielle Robinson. Ses œuvres photographiques seront installées dans les sentiers de ski de fond et de raquette de Saint-Joseph situés sur la sur Ste-Christine.

Le lancement aura lieu le vendredi 18 février de 18 h 30 à 20 h 30 lors d’une soirée « clair de lune aux flambeaux ». Le stationnement principal pour accéder aux sentiers est situé à l’angle de la route 173 Nord et de la rue Ste-Christine.

« La mise sur pied de ce volet extérieur est une belle occasion de rendre accessible le travail artistique de nos artistes, et ce, peu importe la situation sanitaire. De plus, l’offre que nous proposons est largement plus abordable que la majorité des solutions qui sont offertes ailleurs au Québec, ce qui constitue un bel avantage pour les autres municipalités ou entreprises qui voudraient eux aussi participer au programme. », mentionne Nady Larchet, directrice d’Artistes et Artisans de Beauce et coordinatrice du projet.