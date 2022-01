Deux nouvelles expositions s'installent au Musée Marius-Barbeau

Deux nouvelles expositions s'installent pour l'hiver au Musée Marius Barbeau de Saint-Joseph-de-Beauce, elles seront ouvertes jusqu’au 3 avril 2022.



La première est l’exposition Et toi? As-tu vu le loup? de Roselyn Le Cour. Il s’agit d’une exposition constituée d’une installation et d’œuvres engagées de grandes dimensions. L’artiste y dénonce les différentes formes d’abus abordant des thèmes chocs comme la pédophilie, l’inceste, les disparitions d’enfants, les abus de pouvoir, le sexisme, les violences et agressions. Les thèmes bien que sensibles, sont mis en lumière volontairement afin d’informer, de cibler et de dénoncer les dysfonctionnements de nos sociétés. L’univers des œuvres est coloré et faussement ludique, car, à y regarder de plus près, d’autres éléments apparaissent, bien plus glauques que les précédents. L’expression « l’homme est un loup pour l’homme » y prend alors tout son sens.

De son côté, l’exposition Bibelots est le fruit d'un travail conjoint entre Anne-Marie Aubé et Olivier Moisan Dufour, deux jeunes artistes de Québec. Elle rassemble une série de bibelots et sculptures imaginés par les deux artistes et installés sur un long socle au centre de la salle. Ces objets et sculptures faits de matériaux recyclés, d’argile, de bois et de papiers mâchés sont reproduits sur de grandes et petites toiles. À travers cette exposition on découvre les techniques différentes des deux artistes, des techniques respectives qui s’entremêlent pour donner un ensemble inédit et très intéressant.

Qui plus est, il y a toujours les expositions permanentes que sont La céramique de Beauce et La Beauce : Mythes et réalités.

Le musée est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30 ainsi que le dimanche de 11 h à 16 h.