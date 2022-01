Une foule de nouveautés chez Pixel d’étoile

La boîte de production beauceronne Pixel d’étoile poursuit sa lancée créatrice et rayonne de plus en plus dans la francophonie canadienne alors que l'année 2022 s’annonce riche en nouveautés, tant au niveau du livre que des spectacles.

D'abord, les deux fondateurs, Alain Lessard et Joël Proulx Bouffard, viennent d’annoncer le lancement de leur propre maison d’édition, Les Éditions Pixel d’étoile. Pour les seconder, ils ont fait appel à Rodéric Chabot, un éditeur d’expérience grandement apprécié et estimé dans le milieu littéraire franco-canadien.

La maison d’édition rapatriera et unifiera tout d’abord leur univers de Saint-Parlabas sous un même toit : livres, spectacles et technologies innovantes, en plus de proposer des œuvres liées à leurs différentes productions en cours et à venir.

Un nouveau livre pour enfants

Le répare-cœur, un album illustré pour les 4 ans et plus, sera lancé en mars prochain et sera disponible partout en librairie et en ligne.

L’auteur georgien Alain Lessard signe le texte, la Beaucevilloise d’origine Myriam Roy a réalisé les illustrations, et Joël Proulx Bouffard a collaboré à l’idéation visuelle. Ce nouvel opus enrichira la collection Saint-Parlabas proposant déjà huit albums illustrés et un roman ayant atteint le statut de best-seller québécois.

Un nouveau spectacle

Forte du succès de ses deux premiers spectacles de théâtre multimédia Dunort et Océanne, votés à maintes reprises coups de cœur du public et de nombreux diffuseurs québécois, l’équipe de Pixel d’étoile travaille sur une nouvelle production depuis près de deux ans, intitulée Ficelle : l’enfant de la lune.

Celle-ci démarrera sa tournée au cours des prochains mois. Les concepteurs promettent qu’il s’agira d’une expérience immersive et innovante de cinéma d’animation interactif encore jamais vue au Canada.

Best-seller québécois

L’auteur Alain Lessard a vu une deuxième de ses œuvres atteindre le statut de best-seller québécois.

Après son livre de contes Saint-Parlabas, son roman À tous ceux qui ont si bien su me laisser mourir s’est aussi vu décerner ce sceau.