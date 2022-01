Robby Johnson lance un nouveau clip vidéo ce soir

C'est ce soir que le chanteur Robby Johnson lance le clip vidéo de sa nouvelle chanson Tryin’ to Get Over You sur la chaîne You Tube.

Elle fait partie de l'album Alive Right Now, sorti le 14 janvier, le quatrième pour l'artiste beauceron qui est maintenant établi à Nashville, la capitale de la musique country.

Depuis lundi, cette pièce joue en rotation régulière sur la chaîne CMT (Country Music Television).

« Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui se passe bien avec mon nouveau single et mon clip vidéo », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Le tournage de la vidéo s'est effectuée à Clearwater, en Floride, alors que sa fille Rose-Alice y apparaît en rôle de premier plan.

Le lancement sur You Tube aura lieu ce soir à compter de 20 h (Heure de l'Est).

La semaine prochaine, EnBeauce.com diffusera une entrevue vidéo avec le chanteur georgien.